ВСУ атаковала состав материально-технических средств на оккупированной Донетчине

Украинские военнослужащие поразили состав материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Степень нанесенного ущерба уточняется.



«Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать наступательный и военно-экономический потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Донецкой области нанесены удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов в районе Покровска.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»