В Гуляйполе задержали «глухонемого» российского военного

В фронтовом Гуляйполе правоохранители задержали мужчину, который пытался выдать себя за «глухонемого» мирного жителя. Полицейские несли службу неподалеку от зоны боевых действий и обратили внимание на подозрительного мужчину в гражданской одежде, чье поведение вызвало сомнения.



Как сообщает «Запоріжжя | Оперативно», при проверке выяснилось, что задержанный — российский военнослужащий. По предварительной информации, он сбежал со своих позиций и пытался незаметно пройти в направлении Запорожья, рассчитывая избежать проверок, изображая человека с инвалидностью.

После задержания мужчину передали контрразведке. В настоящее время с так называемым «глухонемым» работают соответствующие службы, устанавливаются все обстоятельства его появления в фронтовом районе и возможные задачи, которые он мог выполнять.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»