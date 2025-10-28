В Донецкой области начался отопительный сезон. Что известно

Отопительный сезон. Фото: Кабмин

28 октября в Донецкой области стартовал отопительный сезон в тех громадах, где это позволяет безопасность. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, из-за активных боевых действий, разрушений и значительных повреждений объектов инфраструктуры в ряде громад региона невозможно обеспечить централизованное теплоснабжение.



«Жителям этих населенных пунктов оказываем помощь булерьянами, буржуйками и всем необходимым для прохождения отопительного периода в условиях военного положения. Сейчас в круглосуточном режиме работают 66 «пунктов несокрушимости», готовых принять людей, которые нуждаются в помощи», – рассказал Филашкин.

Напомним, что 28 октября Украина официально начала отопительный сезон.