У Краматорську стартує опалювальний сезон

Відсьогодні, 29 жовтня, у Краматорську розпочинають опалювальний сезон. Тепло поступово подадуть у всі будинки, де є така нагода. Як повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації, рішення про початок опалювального сезону у Краматорську прийнято у координації з обласною владою.



За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, турбота про людей і стабільність у цей складний час залишаються спільним пріоритетом.



Теплопостачальні організації Краматорська розпочинають поступовий запуск усіх систем.



«Як завжди, потрібен певний час для заповнення систем та їхнього балансування. Наберіться терпіння. Згодом тепло має з'явитися у всіх будинках, у які є можливість подати теплоносій», — зазначає начальник Краматорської ДВА Олександр Гончаренко.



Раніше ми писали, що 28 жовтня на Донеччині стартував опалювальний сезон у тих громадах, де це дозволяє безпеку.

