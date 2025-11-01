Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ
01 ноября 2025, 09:59

ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ

ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой».

Украинские военнослужащие 31 октября обстреляли нефтепродуктопровод «Кольцевой», который обеспечивал российскую оккупационную армию. Место успешного вывода из строя объекта критической военной инфраструктуры расположено на территории Раменского района Московской области. Нефтепродуктопровод выведен из строя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

«Антидронная сетка и «защита» вражеского объекта военизированной охраной не помогли ― все три нити, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, успешно и одновременно взорвались. Агрессор направил на место взрыва свои спецслужбы и ремонтные бригады. Очередная успешная операция ГУР на России ― серьезный удар по военным возможностям государства-агрессора, а также по его экономике, в частности в московском регионе», —  говорится в сообщении.

Длина магистрального нефтепродуктопровода «кольцевой» ― 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно «Кольцевой» был способен перекачивать до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2,8 млн тонн дизельного топлива и до 1,6 млн тонн бензина.

«На самом деле, наши удары оказали большее влияние, чем санкции. Это просто математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб РФ, чем любые экономические рычаги влияния на них, которые были введены до этого времени», — подчеркнул глава ГУР Кирилл Буданов.

Ранее мы писали, что украинские военнослужащие обстреляли ракетами Орловскую теплоэлектростанцию и электрическую подстанцию «Новобрянская» в России. 

ТЕГИ

Организации
ГУР МОУ
События
Война
Места
Россия Московская область
