ВМС ударили ракетами по Орловской ТЭЦ и подстанции «Новобрянская» в РФ

Военные ударили ракетами по Орловской ТЭЦ и подстанции «Новобрянская» в РФ. Фото: ВМС

Украинские военнослужащие обстреляли ракетами Орловскую теплоэлектростанцию и электрическую подстанцию «Новобрянская» в России. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.



«Подразделения ВМС ВС Украины нанесли точный ракетный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что оба объекта обеспечивали энергией военные предприятия региона, вывод их из строя — серьезный удар по логистике российских оккупантов.



Ранее мы писали, что Силы специальных операций Украины уничтожили новейший зенитно-ракетный комплекс «БУК-М3» и поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения «Небо-У» российских войск.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях