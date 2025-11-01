ГУР вивело з ладу нафтопродуктопровід «Кольцевой» у Московській області РФ

ГУР вивело з ладу нафтопродуктопровід «Кільцевий». Фото: скріншот

Українські військовослужбовці 31 жовтня обстріляли нафтопродуктопровід «Кільцевий», який забезпечував російську окупаційну армію. Місце успішного виведення з ладу об'єкта критичної військової інфраструктури розташоване біля Раменського району Московської області. Нафтопродуктопровід виведено з ладу. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



«Антидронна сітка та «захист» ворожого об'єкту воєнізованою охороною не допомогли ― всі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне паливо, успішно й одночасно вибухнули. Агресор направив на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади. Чергова успішна операція ГУР на Росії ― серйозний удар по військових можливостях держави-агресора, а також його економіці, зокрема в московському регіоні», — йдеться у повідомленні.



Довжина магістрального нафтопродуктопроводу «Кольцевой» — 400 кілометрів. Паливо для транспортування трубопроводом надходило з Рязанського, Ніжегородського та Московського нафтопереробних заводів. Щорічно «Кольцевой» був здатний перекачувати до 3 млн тонн авіаційного палива, до 2,8 млн тонн дизельного палива і до 1,6 млн тонн бензину.



«Насправді наші удари справили більший вплив, ніж санкції. Це просто математична правда. Ми завдали прямої дії набагато більших збитків РФ, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу», — підкреслив глава ГУР Кирило Буданов.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці обстріляли ракетами Орловську теплоелектростанцію та електричну підстанцію «Новобрянська» у Росії.

