В Краматорске погиб человек в ДТП

В Краматорске произошла авария. Фото: ГСЧС

В четверг вечером, 6 ноября, в Краматорске произошло дорожно-транспортное происшествие. Погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



По предварительной информации, автомобиль столкнулся с опорой уличного освещения. От удара металлический столб упал и перекрыл движение транспорта. В результате ДТП погиб один человек.



На месте происшествия спасатели с помощью бензореза разрезали столб пополам, убрали его с проезжей части и восстановили движение автотранспорта.



Ранее мы писали, что 17 октября на трассе неподалеку от села Сухой Лиман произошла смертельная авария. В результате происшествия погибли двое военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»





