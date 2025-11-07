В Краматорске погиб человек в ДТП

В четверг вечером, 6 ноября, в Краматорске произошло дорожно-транспортное происшествие. Погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По предварительной информации, автомобиль столкнулся с опорой уличного освещения. От удара металлический столб упал и перекрыл движение транспорта. В результате ДТП погиб один человек.
На месте происшествия спасатели с помощью бензореза разрезали столб пополам, убрали его с проезжей части и восстановили движение автотранспорта.
Ранее мы писали, что 17 октября на трассе неподалеку от села Сухой Лиман произошла смертельная авария. В результате происшествия погибли двое военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет.
Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»
