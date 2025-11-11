Армия РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и Запорожье: ситуация сложная – Зеленский

На фронте сейчас больше всего внимания Покровскому направлению и Запорожской области, где российские войска увеличивают количество и масштабы штурмов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
По его словам, там сложная ситуация, в частности из-за погодных условий, способствующих атакам ВС РФ.
«Но продолжаем уничтожать оккупанта. Несколько легче ситуация в Купянске – есть результаты у наших воинов. И это уже тенденция нескольких недель», – заявил президент.
Напомним, что в ВСУ рассказали, какая ситуация с логистикой для украинских войск в городах Покровск и Мирноград на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко