В ВСУ рассказали, какая ситуация с логистикой для украинских войск в Покровске и Мирнограде

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда. Фото: карта DeepState

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.



По его словам, ситуация остается сложной и динамичной.



«Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но несет огромные потери. В Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу. Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности», – рассказал Ковалев.



Спикер Генштаба отметил, что накануне подразделениям, защищающим Мирноград, доставили необходимые боеприпасы и вооружение.



«Кроме того, проведены ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в Покровске. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в городе. В Покровске продолжаются поисково-ударные действия, уничтожаются позиции противника в городской застройке», – добавил он.

Напомним, что российские войска попытаются изменить вектор наступления на Мирноград.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко