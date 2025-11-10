В ВСУ рассказали, какая ситуация с логистикой для украинских войск в Покровске и Мирнограде

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.
По его словам, ситуация остается сложной и динамичной.
«Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но несет огромные потери. В Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу. Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности», – рассказал Ковалев.
Спикер Генштаба отметил, что накануне подразделениям, защищающим Мирноград, доставили необходимые боеприпасы и вооружение.
«Кроме того, проведены ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в Покровске. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в городе. В Покровске продолжаются поисково-ударные действия, уничтожаются позиции противника в городской застройке», – добавил он.
Напомним, что российские войска попытаются изменить вектор наступления на Мирноград.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко