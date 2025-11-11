Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ збільшує кількість та масштаби штурмів на Покровському напрямку та Запоріжжі: ситуація складна – Зеленський
11 листопада 2025, 18:00

Армія РФ збільшує кількість та масштаби штурмів на Покровському напрямку та Запоріжжі: ситуація складна – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

На фронті зараз найбільше уваги Покровському напрямку та Запорізькій області, де російські війська збільшують кількість та масштаби штурмів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, там складна ситуація, зокрема через погодні умови, що сприяють атакам ЗС РФ.

«Але продовжуємо знищувати окупанта. Дещо легша ситуація у Куп'янську – є результати у наших воїнів. І це вже тенденція кількох тижнів», – заявив президент.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, яка ситуація з логістикою для українських військ у містах Покровськ та Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Олександр Сирський
Місця
Запорізька область Куп'янськ Покровський напрямок
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Штурм Погода
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
13:19
«Ми кричали від радості, коли звільнили місто»: мешканка Херсона згадує, як місто жило вісім місяців у пітьмі
13:06
На окупованій Херсонщині загарбники вбили чотирьох чоловіків
11:22
ЗСУ вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів на захопленій Донеччині
20:17
В окупованому Сіверськодонецьку жителі готуються до четвертої зими без опалення: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
Окупанти змушують школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали
16:23
ССО вдарили по нафтобазі у тимчасово окупованому Криму
08:04
У Мелітополі окупанти підкупають лікарів за дані чоловіків
12:59
ССО знищили пускову установку С-400 «Тріумф» та склад боєприпасів росіян в окупованому Криму
12:16
Донецьк без мобільного інтернету: що відбувається зі зв'язком на окупованій частині Донбасу
10:40
Окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели свій у Донецьку
09:49
ССО вдарили по нафтобазах і потягах з пальним у Криму
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
усі новини
08:42
Артилерія ЗСУ вразила човен окупантів 155-мм снарядом
07:57
Україна нарощує виробництво дронів і виходить на ринки НАТО
23:10
На Луганщині окупанти значно підвищили вартість оренди офісних та торгових приміщень: в ОВА розповіли, наскільки зросли ціни
22:43
У ЗСУ розповіли, де знищують російські війська у Часовому Яру
22:07
У Запорізькій області росіяни захопили три населені пункти: ситуація значно погіршилася – Сирський
21:02
СБУ затримала російського агента, який за інструкціями бойовика «спецназу ДНР» готувався підірвати газопровід
20:28
Російські війська активізуються та штурмують свіжими силами на Лиманському напрямку – ЗСУ
19:57
Операція «Мідас»: НАБУ повідомило про підозру колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову
18:57
Українські війська просунулися під Покровськом – ISW
18:00
Армія РФ збільшує кількість та масштаби штурмів на Покровському напрямку та Запоріжжі: ситуація складна – Зеленський
17:44
Російський БПЛА вдарив по Костянтинівці: поранений чоловік, який їхав на машині
17:27
Російська армія окупувала два села у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
17:23
Чи варто оновлюватися: порівняння iPhone 17 Pro Max та iPhone 16 Pro Max (реклама)
17:10
ЗСУ відійшли біля п’яти населених пунктів під Гуляйполем
17:06
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
16:56
Foreign Affairs: Провал під Покровськом: російський наступ застряг у руїнах
16:23
Операція «Мідас»: НАБУ розкрило елітну корупційну сітку в енергетиці
16:12
У Краматорську росіяни дроном вдарили по місцевому парку
16:02
Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівки
15:55
Рятувальники евакуювали 17 жителів Дружківки, серед них діти
усі новини
ВІДЕО
Момент влучання боєприпасу по човну ЗС РФ. Артилерія ЗСУ вразила човен окупантів 155-мм снарядом
12 листопада, 08:42
Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState Російські війська активізуються та штурмують свіжими силами на Лиманському напрямку – ЗСУ
11 листопада, 20:28
Евакуація мирних жителів на Донеччині. Рятувальники евакуювали 17 жителів Дружківки, серед них діти
11 листопада, 15:55
Наслідки атаки БПЛА. Орськ зазнав масованої атаки дронів: горить нафтозавод
11 листопада, 14:08
Заїзд окупантів під покровом туману на техніці в Покровську. Дрони ЗСУ знищили техніку РФ, що намагалася прорватися в Покровськ
11 листопада, 11:07
Дрони «Шершній Довбуша» зупинили російський мотоциклетний прорив до Покровська. Скріншот 68-а бригада ЗСУ розбила мотоциклетну колону армії РФ, яка пробивалася у Покровськ
11 листопада, 05:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір