Армія РФ збільшує кількість та масштаби штурмів на Покровському напрямку та Запоріжжі: ситуація складна – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

На фронті зараз найбільше уваги Покровському напрямку та Запорізькій області, де російські війська збільшують кількість та масштаби штурмів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



За його словами, там складна ситуація, зокрема через погодні умови, що сприяють атакам ЗС РФ.



«Але продовжуємо знищувати окупанта. Дещо легша ситуація у Куп'янську – є результати у наших воїнів. І це вже тенденція кількох тижнів», – заявив президент.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко