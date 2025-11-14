Российские войска оккупировали Степовую Новоселовку в Харьковской области – DeepState

Оккупированная Степовая Новоселовка. Фото: карта DeepState

Армия РФ оккупировала село Степовая Новоселовка в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также россияне продвинулись вблизи сел Сладкое и Новоуспеновское на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 11 раз, на Гуляйпольском – шесть, в частности возле Сладкого.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко