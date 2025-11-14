Російські війська окупували Степову Новоселівку у Харківській області – DeepState

Окупована Степова Новоселівка. Фото: карта DeepState

Армія РФ окупувала село Степова Новоселівка у Харківській області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також росіяни просунулися поблизу сіл Солодке та Новоуспенівське на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу російські війська атакували 11 разів, на Гуляйпільському – шість, зокрема біля Солодкого.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, як російські війська наступають на Лиманському напрямку і чи допомагає їм погана погода.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко