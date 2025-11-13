В ВСУ рассказали, как российские войска наступают на Лиманском направлении и помогает ли им плохая погода

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска пытаются активно использовать плохую погоду на Лиманском направлении. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.



По его словам, там уже нет «зеленки», благодаря которой оккупанты могли продвигаться.



«Однако есть туман. Они могут продвигаться под прикрытием тумана, потому что плохая видимость», – сказал Трегубов.



Спикер группировки Объединенных сил отметил, что на этом направлении россияне не используют технику, а передвигаются пешком.



«Там особенно и нет смысле ее использовать. Если брать всю зону нашей ответственности, куда ее заводить? В Купянск не выйдет, ведь несмотря даже на погоду, там такая плотность действия БПЛА с обеих сторон, что «оно все просто умрет». А там, где идет речь о какой-то пересеченной местности, то там и дорог настолько нет, чтобы нормально заехать до того, как оказаться под ударом. Речь идет про удары не только БПЛА, а и той самой артиллерии. Поэтому там неудобно», – добавил он.

Напомним, что ранее в 66-й механизированной бригаде ВСУ заявили, что на Лиманском направлении любое ухудшение погодных условий, включая утренний или вечерний туман, российское командование использует для очередного штурма.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко