Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ВСУ рассказали, как российские войска наступают на Лиманском направлении и помогает ли им плохая погода
13 ноября 2025, 13:04

В ВСУ рассказали, как российские войска наступают на Лиманском направлении и помогает ли им плохая погода

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска пытаются активно использовать плохую погоду на Лиманском направлении. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, там уже нет «зеленки», благодаря которой оккупанты могли продвигаться.

«Однако есть туман. Они могут продвигаться под прикрытием тумана, потому что плохая видимость», – сказал Трегубов.

Спикер группировки Объединенных сил отметил, что на этом направлении россияне не используют технику, а передвигаются пешком.

«Там особенно и нет смысле ее использовать. Если брать всю зону нашей ответственности, куда ее заводить? В Купянск не выйдет, ведь несмотря даже на погоду, там такая плотность действия БПЛА с обеих сторон, что «оно все просто умрет». А там, где идет речь о какой-то пересеченной местности, то там и дорог настолько нет, чтобы нормально заехать до того, как оказаться под ударом. Речь идет про удары не только БПЛА, а и той самой артиллерии. Поэтому там неудобно», – добавил он.

Напомним, что ранее в 66-й механизированной бригаде ВСУ заявили, что на Лиманском направлении любое ухудшение погодных условий, включая утренний или вечерний туман, российское командование использует для очередного штурма.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Виктор Трегубов
Места
Лиманское направление
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Погода Война ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:36
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
14:14
В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины
08:22
В Макеевке горел дом, где жили российские военные
07:37
В Каховке и Чаплинке больницы переполнены военными РФ
21:51
«ДНР» ищет «террористов» среди подростков: в Макеевке задержаны двое парней
19:58
Дрон-камикадзе атаковал пожарных в Горловке — повреждена российская техника
17:30
300 тысяч украинцев под ружье: Кремль готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях
14:34
В Мариуполе оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах
11:36
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
23:10
На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены
13:45
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
13:06
На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин
11:22
ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине
20:17
В оккупированном Северскодонецке жители готовятся к четвертой зиме без отопления: в ОВА рассказали, что известно
16:36
Оккупанты заставляют школьников искать «опасные» Telegram-каналы
16:23
ССО ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
все новости
15:36
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
15:27
Российский дрон атаковал машину городской администрации в Константиновке: есть раненые сотрудники
15:15
В Нижнекамске вспыхнул пожар на нефтезаводе
14:14
В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины
13:04
В ВСУ рассказали, как российские войска наступают на Лиманском направлении и помогает ли им плохая погода
12:52
На улицах Херсона вновь обнаружили мины-«лепестки»
11:41
Минометчики под Волчанском уничтожили вражескую ДРГ при поддержке дрона
11:11
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
11:09
Зеленский ответил, кто в случае необходимости будет принимать решение о выводе украинских войск из Покровска
10:46
Российские оккупанты за сутки ранили одного человека в Донецкой области
10:37
Российская армия «Шахедом» ударила по Николаеву: шесть человек ранены, часть – в тяжелом состоянии
10:02
ВСУ уничтожили два средства ПВО и 1180 оккупантов за сутки
09:58
«Шахеды» атаковали Краматорскую громаду: повреждены дома и автомобили
09:37
«Постоянная борьба»: Сырский рассказал о боях на подступах и в городской застройке Покровска
09:17
«Шахеды» ударили по Славкурорту в Славянске: разрушены и повреждены админздания
09:09
Россия ударила по Арцизу тремя дронами: начато расследование
08:24
ВС РФ лишили военных медикаментов на Запорожском направлении
08:22
В Макеевке горел дом, где жили российские военные
07:44
Атака на рассвете: в Орле гремели взрывы, повреждены автомобили
07:37
В Каховке и Чаплинке больницы переполнены военными РФ
07:04
Силы обороны отбросили врага под Шаховым, в Запорожской области оккупированы два населенных пункта
23:43
Россия пыталась разозлить украинскую делегацию — The Times о провале мирных переговоров
22:57
Умеров встретился с Фиданом в Анкаре — МИД Турции
22:46
Околицы Константиновки накрывают антидроновыми сетями — военные показали, как это происходит
22:33
Украинские солдаты смогут обменять баллы за эвакуацию раненых на оружие
21:51
«ДНР» ищет «террористов» среди подростков: в Макеевке задержаны двое парней
20:46
В Краматорске мужчину дважды за сутки привлекли к ответственности за домашнее насилие
19:58
Дрон-камикадзе атаковал пожарных в Горловке — повреждена российская техника
19:00
На Google подан коллективный иск: ИИ мог читать переписку
18:53
После захвата Ровнополья войска РФ открывают путь к Гуляйполю в Запорожской области — анализ ситуации на фронте
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на авто ГВА в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА Российский дрон атаковал машину городской администрации в Константиновке: есть раненые сотрудники
13 ноября, 15:27
Пожар в Нижнекамске. В Нижнекамске вспыхнул пожар на нефтезаводе
13 ноября, 15:15
Минометчики под Волчанском уничтожили вражескую ДРГ при поддержке дрона Минометчики под Волчанском уничтожили вражескую ДРГ при поддержке дрона
13 ноября, 11:41
В Орле гремели взрывы. Скриншот Атака на рассвете: в Орле гремели взрывы, повреждены автомобили
13 ноября, 07:44
Силы обороны отбросили врага под Шаховым, в Запорожской области оккупированы два населенных пункта Силы обороны отбросили врага под Шаховым, в Запорожской области оккупированы два населенных пункта
13 ноября, 07:04
После захвата Ровнополья войска РФ открывают путь к Гуляйполю в Запорожской области — анализ ситуации на фронте После захвата Ровнополья войска РФ открывают путь к Гуляйполю в Запорожской области — анализ ситуации на фронте
12 ноября, 18:53

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор