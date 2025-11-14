Белгородскую область РФ атаковал дрон: погиб местный житель

Российский город Грайворон Белгородской области 14 ноября попал под обстрел. Известно об одном погибшем. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте.



Кроме того, повреждено транспортное средство.



Ранее мы писали, что ночью 14 октября дроны атаковали Нижегородскую область РФ. По сообщению местных властей, поврежден объект энергетики.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»