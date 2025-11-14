Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Белгородскую область РФ атаковал дрон: погиб местный житель
14 ноября 2025, 20:59

Белгородскую область РФ атаковал дрон: погиб местный житель

Российский город Грайворон Белгородской области 14 ноября попал под обстрел. Известно об одном погибшем. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Кроме того, повреждено транспортное средство.

Ранее мы писали, что ночью 14 октября дроны атаковали Нижегородскую область РФ. По сообщению местных властей, поврежден объект энергетики.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ВИДЕО
Россия выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по энергосистеме. Фото: скриншот РФ запустила по Украине с октября более 150 ракет и более 2000 БПЛА
14 ноября, 19:34
Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «Octopus» Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков «Octopus»
14 ноября, 17:17
Удар по объекту транспортной коммуникации россиян под Покровском. Фото: кадр из видео Украинская авиация авиабомбой ударила по объекту транспортной коммуникации армии РФ под Покровском
14 ноября, 16:54
Российский флаг на шахте в Мирнограде. Фото: кадр из видео Войска РФ вывесили флаг на шахте в Мирнограде: ВСУ уничтожили его и пехоту, город под контролем – ДШВ
14 ноября, 16:07
Войска РФ атаковали автомобиль ремонтной бригады энергетиков. Фото: скриншот с видео Бригада газовиков попала под российский обстрел
14 ноября, 15:44
Последствия атаки на Дружковку. Фото: ГСЧС Войска России ударили по Дружковке: возник пожар, спасатели прятались от беспилотников
14 ноября, 15:43

