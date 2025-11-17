Группа «Нафтогаз» и DEPA договорились о зимних поставках газа в Украину

Фото: Группа «Нафтогаз»

Группа «Нафтогаз» и греческая государственная компания DEPA Commercial подписали Письмо о намерениях по поставкам природного газа в Украину в зимний период 2025—2026 года. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании. По итогам переговоров стороны достигли как оперативных договоренностей, так и рамочных условий долгосрочного сотрудничества.

Планируется, что поставки будут проходить по маршруту, который совместно обеспечивают операторы газотранспортных систем пяти европейских стран. Такой мультимаршрутный коридор должен гарантировать устойчивость и гибкость импорта.

Отдельно подчеркивается, что поставки американского LNG будут осуществляться через платформу ATLANTIC–SEE, где DEPA владеет долей в 40%. Это позволит Украине получить доступ к дополнительным объемам сжиженного газа и диверсифицировать источники.

DEPA Commercial — энергокомпания-поставщик природного газа и электроэнергии, производитель возобновляемой энергии и альтернативных видов топлива: водорода, биометана и малотоннажного LNG.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский прибыл в Афины для переговоров, касающихся сотрудничества Украины и Греции в энергетической и оборонной сферах.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»