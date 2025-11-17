Група «Нафтогаз» та DEPA домовилися про зимові постачання газу в Україну

Фото: Група «Нафтогаз»

Група «Нафтогаз» та грецька державна компанія DEPA Commercial підписали Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період 2025—2026 року. Про це повідомляє прес-служба української компанії. За підсумками переговорів сторони досягли як оперативних домовленостей, так і умов довгострокового співробітництва.

Планується, що постачання проходитиме маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п'яти європейських країн. Такий мультимаршрутний коридор повинен гарантувати стійкість та гнучкість імпорту.

Окремо підкреслюється, що поставки американського LNG будуть здійснюватися через платформу ATLANTIC-SEE, де DEPA володіє часткою 40%. Це дозволить Україні отримати доступ до додаткових обсягів скрапленого газу та диверсифікувати джерела.

DEPA Commercial — енергокомпанія-постачальник природного газу та електроенергії, виробник відновлюваної енергії та альтернативних видів палива: водню, біометану та малотоннажного LNG.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський прибув до Афін для переговорів щодо співпраці України та Греції в енергетичній та оборонній сферах.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»