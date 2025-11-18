Дружковка полностью обесточена

Прифронтовая Дружковка в Донецкой области полностью остался без электроснабжения. Город обесточен из-за российских атак. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.
«В связи с боевыми действиями без услуги электроснабжения г. Дружковка. До устранения», —говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что 18 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничения потребления электроэнергии.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
