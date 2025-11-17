Отключения света в Украине. Как будут действовать графики 18 ноября

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

18 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Время и объем ограничений: с 00:00 до 23:59 объемом от 1,5 до четырех очередей.



Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.



Время и объем ограничений могут измениться. В компании советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, что на оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко