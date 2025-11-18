Переговоры без России: Киев и Вашингтон согласуют позиции в Анкаре

Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Фотоколлаж: «Новости Донбасса»

Как сообщил Reuters турецкий источник, в среду в Анкару прибудет спецпредставитель США Стив Уиткофф, который «должен присоединиться к запланированным переговорам с Зеленским». Встречи, по данным издания, готовятся в ускоренном режиме.

Зеленский, находившийся во вторник с визитом в Испании, подчеркнул важность предстоящих консультаций: «Мы готовимся к возобновлению переговоров и разработали решения, которые предложим нашим партнерам. Сделать все возможное для приближения окончания войны — главный приоритет Украины», — заявил он, комментируя планы на турецкую поездку.

Тем временем в Кремле отреагировали на сообщения о грядущих переговорах между Украиной и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет присутствовать на встречах и не участвует в контактах подобного формата.

«Нет, представителей России не будет. Контакты осуществляются без российского участия», — отметил Песков во время брифинга для СМИ, подтвердив, что Москва не вовлечена в планируемые консультации в Турции.

Как мы ранее писали, Владимир Зеленский заявил о намерении вылететь в среду в Турцию с целью вернуть пленных и возобновить переговоры о прекращении войны.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»