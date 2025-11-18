Переговори без Росії: Київ та Вашингтон узгодять позиції в Анкарі

Стів Уіткофф та Володимир Зеленський. Фотоколаж: «Новини Донбасу»

Як повідомило виданню Reuters турецьке джерело, в середу в Анкару прибуде спецпредставник США Стів Уіткофф, який «має приєднатися до запланованих переговорів із Зеленським». Зустрічі, за даними видання, готуються у прискореному режимі.

Зеленський, який перебував у вівторок з візитом в Іспанії, наголосив на важливості майбутніх консультацій: «Ми готуємося до відновлення переговорів і розробили рішення, які запропонуємо нашим партнерам. Зробити все можливе для наближення закінчення війни є головним пріоритетом України», — заявив він, коментуючи плани на турецьку поїздку.

Тим часом у Кремлі відреагували на повідомлення про майбутні переговори між Україною та США. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не буде присутня на зустрічах і не бере участі в контактах такого формату.

«Ні, представників Росії не буде. Контакти здійснюються без російської участі», — зазначив Пєсков під час брифінгу для ЗМІ, підтвердивши, що Москва не залучена до запланованих консультацій у Туреччині.

Як ми раніше писали, Володимир Зеленський заявив про намір вилетіти в середу до Туреччини з метою повернути полонених та відновити переговори про припинення війни.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»