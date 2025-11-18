Российский беспилотник атаковал машину в поселке под Дружковкой: водитель ранен

18 ноября в 10:30 российские оккупанты FPV-дроном ударили по поселку Алексеево-Дружковка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.
По ее словам, БПЛА попал по автомобилю.
«В результате атаки минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель машины», – рассказала Медведева.
Напомним, что 18 ноября российская армия «Смерчем» и БПЛА ударила по Константиновке на Донетчине, в результате чего в городе повреждены многоэтажки и музей.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко