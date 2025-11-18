Российский беспилотник атаковал машину в поселке под Дружковкой: водитель ранен

Алексеево-Дружковка. Фото: карта Google

18 ноября в 10:30 российские оккупанты FPV-дроном ударили по поселку Алексеево-Дружковка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, БПЛА попал по автомобилю.



«В результате атаки минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель машины», – рассказала Медведева.

Напомним, что 18 ноября российская армия «Смерчем» и БПЛА ударила по Константиновке на Донетчине, в результате чего в городе повреждены многоэтажки и музей.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко