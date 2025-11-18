Російський безпілотник атакував машину у селищі під Дружківкою: водій поранений

Олексієво-Дружківка. Фото: карта Google

18 листопада о 10:30 російські окупанти FPV-дроном вдарили по селищу Олексієво-Дружківка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, БПЛА влучив по автомобілю.



«Внаслідок атаки мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримав водій машини», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 18 листопада російська армія «Смерчем» та БПЛА вдарила по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого у місті пошкоджені багатоповерхівки та музей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко