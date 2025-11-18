В Донецкой области власть приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Камышевахи

Эвакуация детей из Донецкой области. Фото: полиция

18 ноября на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о начале принудительной эвакуации семей с детьми из поселка Камышеваха Краматорской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, сейчас поселке находятся 12 детей.



«Еще раз призываю родителей и законных представителей детей – не пренебрегайте эвакуацией. Это сложное решение, но оно сохранит жизнь вашим детям и вам. Враг ежедневно обстреливает Донетчину около 2500 раз. Находиться в регионе очень опасно для жизни», – отметил начальник ОВА.

Напомним, что 18 ноября российская армия «Смерчем» и БПЛА ударила по Константиновке на Донетчине, в результате чего в городе повреждены многоэтажки и музей.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко