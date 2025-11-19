Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Тернополь под огнем: первый массированный удар за время войны
19 ноября 2025, 16:32

Тернополь под огнем: первый массированный удар за время войны

Последствия российского удара по Тернополю. Фото: ГСЧС Украины Последствия российского удара по Тернополю. Фото: ГСЧС Украины

Тернополь впервые за всю полномасштабную войну оказался в эпицентре российских ударов. По предварительным данным, погибли 25 человек, среди них — трое детей. Ранения получили 73 жителя города, включая 16 детей. Как отмечают местные власти, россияне «целенаправленно били по многоэтажкам».

Удар пришелся по двум девятиэтажным домам. В одном вспыхнул пожар, во втором — разрушены квартиры с третьего по девятый этаж. «Верхние этажи полностью загорелись», — сообщили спасатели. Почти сотню людей эвакуировали из разрушенных подъездов. Ударная волна выбила окна в соседних домах, повредила школы, автомобили и объекты вокруг.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, под завалами все еще могут находиться люди. «Спасатели работают максимально быстро и аккуратно. Каждая минута может означать спасенную жизнь», — подчеркнул он. Под обстрел попали и другие регионы.

Во Львове и Бурштыне российские удары вывели из строя часть энергетической инфраструктуры — повреждены подстанции, возможны блэкауты. Россия продолжает системно атаковать ключевые энергообъекты накануне зимы. В Харькове зафиксированы очередные попадания по жилым кварталам: повреждены сельскохозяйственное предприятие, супермаркет «Сильпо», магазины, гаражный кооператив и здание лицея.

В Днепропетровской области ранения получили пятеро энергетиков: Россия ударила по территории одного из подразделений компании ДТЭК, где бригада работала на объекте. Один сотрудник — в тяжелом состоянии, четверо получили контузии и осколочные ранения. Местные власти отмечают, что «такая тактика стала нормой — террор против городов и попытка психологического давления на людей».

«Картинка дня не меняется: удары по мирным кварталам, разрушенные дома, дымящиеся подстанции», — говорят спасатели. Все это вновь подчеркивает, что Россия ведет войну не против армии, а против городов и гражданского населения.

Во многих регионах Украины сейчас продолжается ликвидация последствий ночной атаки. Всего за ночь на 19 ноября Россия выпустила по Украине 470 ударных дронов и 48 ракет разных типов.

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что под удар попали западные области Украины. На местах работают пункты несокрушимости, развернута дополнительная инфраструктура для поддержки людей: пункты обогрева и питания.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

