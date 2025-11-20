Зеленский получил от США «мирный план» Трампа: президент Украины хочет лично его обсудить с главой Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке Вашингтона, может активизировать дипломатию. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.



В ОП утверждают, что Зеленский очертил принципиальные основы, важные для украинского народа.



«И по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны. Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру. И мы поддерживаем все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир», – сказали в офисе Зеленского.



Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом США имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Напомним, что ранее американское издание Politico сообщило, что команда президента США Дональда Трампа вела переговоры о «мирном плане» с Россией в закрытом формате – без участия Украины и стран ЕС. Ряд влиятельных западных СМИ утверждает, что этот «мирный план» предусматривает передачу РФ всей территории Донбасса, сокращение украинской армии, отказ от определенных видов вооружения, признание русского языка государственным и официальный статус для РПЦ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко