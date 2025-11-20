Зеленський отримав від США «мирний план» Трампа: президент України хоче особисто його обговорити з головою Білого дому

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою Вашингтона, може активізувати дипломатію. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.



В ОП стверджують, що Зеленський окреслив принципові основи, важливі для українського народу.



«І за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна з перших секунд російського вторгнення прагне миру. І ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, здатні наблизити справжній мир. Україна з початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир», – сказали в офісі Зеленського.



Президент України найближчими днями розраховує обговорити з президентом США наявні дипломатичні можливості та основні пункти, необхідні для миру.

Нагадаємо, що раніше американське видання Politico повідомило, що команда президента США Дональда Трампа вела переговори про «мирний план» з Росією у закритому форматі – без участі України та країн ЄС. Низка впливових західних ЗМІ стверджує, що цей «мирний план» передбачає передачу РФ всієї території Донбасу, скорочення української армії, відмову від певних видів озброєння, визнання російської мови державною та офіційний статус для РПЦ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко