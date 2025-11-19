Белый дом ускоряет мирный план: Зеленскому могут представить условия уже завтра — Politico

Президент США Дональд Трамп готовит финальное мирное соглашение. Фото: Politico

Рамочное соглашение о прекращении войны между Россией и Украиной, по данным источников, может быть согласовано в самые ближайшие сроки. Как утверждает издание Politico, документ собираются представить Киеву и Евросоюзу «как уже принятое и окончательное решение».



Издание сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что команда президента США Дональда Трампа вела переговоры с Москвой в закрытом формате — без участия Украины и стран ЕС. «Вашингтону важно показать результат, и он хочет сделать это быстро», — подчеркнул источник.



По информации Politico, в Белом доме считают, что украинское руководство окажется под давлением сразу нескольких факторов — от внутренних коррупционных скандалов до продвижения российских войск на ряде участков фронта. «Эти обстоятельства, по мнению американской администрации, могут подтолкнуть Киев к принятию предложенных условий», — говорится в публикации.



Сообщается также, что новый американский план могут представить президенту Украины Владимиру Зеленскому уже 20 ноября — во время его встречи с делегацией высокопоставленных представителей армии США.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»