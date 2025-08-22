ВСУ уничтожили пункт базирования российских БПЛА на аэродроме «Херсонес» в оккупированном Севастополе

Пункт базирования российских БПЛА на аэродроме «Херсонес». Фото: Генштаб ВСУ

Военно-морские силы ВСУ уничтожили пункт базирования БПЛА «Форпост» и Mohajer-6 на аэродроме «Херсонес» в оккупированном Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В результате удара поражены три беспилотника Mohajer-6 и два – «Форпост», которые использовались российскими войсками для наблюдения за надводной обстановкой в акватории Черного моря.

Напомним, что в бухте Новороссийска сдетонировал украинский морской дрон, в результате чего погибли элитные водолазы-разведчики РФ.