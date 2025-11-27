Окупанти перетворили базу відпочинку в Севастополі на замаскований штаб

База відпочинку «Севастополь»

Окупанти використовують бази відпочинку в Севастополі для маскування своїх підрозділів, повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



Агенти руху фіксують різке зростання активності на території військової бази відпочинку «Севастополь». Цей комплекс, раніше призначений для відпочинку та реабілітації військовослужбовців, тепер перетворено окупантами на замаскований центр військового управління.

За даними спостережень, у приміщеннях бази розміщено військову частину, що складається з військових аналітиків, IT-спеціалістів та штабних офіцерів. Більшість із них пересувається в цивільному одязі, щоб об’єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку та не привертав зайвої уваги.



Факт підтверджено спостереженням українських агентів у Севастополі. Окупанти прикриваються об’єктом, який мав слугувати для лікування та відновлення своїх солдатів, а насправді перетворили його на штаб. Це ще одне свідчення того, що вони шукають будь-які способи приховати ключові вузли управління.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»