Зеленский подтвердил уход Ермака и готовит нового руководителя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке. Заявление принято в рамках внутреннего «перезагрузочного» решения, о котором Зеленский сообщил в своем обращении.



По словам президента, он стремится «успокоить любые вопросы» относительно украинской позиции, поэтому принял ряд кадровых шагов.



«Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть — патриотично», — подчеркнул Зеленский.



Он также добавил, что хочет избежать любых слухов и спекуляций вокруг этого решения. Зеленский сообщил, что в субботу проведет консультации с кандидатом, «который может возглавить эту институцию», после чего будут приняты дальнейшие решения по обновлению работы Офиса президента.

Контекстом к заявлению стала информация о недавних действиях правоохранительных органов. Ранее НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. Сам Ермак подтвердил проведение у него дома «процессуальных действий».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»