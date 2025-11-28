НАБУ проводить обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Вранці 28 листопада НАБУ та САП проводять обшуки в урядовому кварталі у голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на свого кореспондента з місця подій.



Як стверджують у виданні, журналістам «УП» вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП.



Обшуки у Єрмака також підтвердили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.



Згодом у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України підтвердили, що НАБУ і САП дійсно проводять обшуки у керівника Офісу президента.



«Слідчі дії санкціоновані й здійснюються в межах розслідування. Деталі – пізніше», – заявили в бюро.

Нагадаємо, що у листопаді НАБУ та САП у рамках операції «Мідас» повідомили про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко