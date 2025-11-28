Зеленський підтвердив відставку Єрмака та готує нового керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський. Скріншот

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Заява ухвалена у рамках внутрішнього «перезавантажувального» рішення, про яке Зеленський повідомив у своєму зверненні.



За словами президента, він прагне «заспокоїти будь-які питання» щодо української позиції, тому ухвалив низку кадрових кроків.



«Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція у переговорному треку завжди була їм представлена саме так, як і має бути — патріотично», — підкреслив Зеленський.



Він також додав, що хоче уникнути будь-яких чуток та спекуляцій навколо цього рішення. Зеленський повідомив, що у суботу проведе консультації з кандидатом, «який може очолити цю інституцію», після чого будуть ухвалені подальші рішення щодо оновлення роботи Офісу президента.

Контекстом до заяви стала інформація про нещодавні дії правоохоронних органів. Раніше НАБУ та САП провели обшуки у Андрія Єрмака. Сам Єрмак підтвердив проведення вдома «процесуальних дій».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»