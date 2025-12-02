РФ атаковала Украину дронами: ПВО сбила 39 БПЛА

ПВО сбила 39 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 2 декабря запустила 62 БПЛА с шести направлений. Противовоздушная оборона сбила 39 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 2 декабря (с 18:00 1 декабря) противник атаковал 62 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ; оккупированные Крым и Донецк, более 35 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила 39 БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Кроме того, зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 8 локациях.



Ранее мы писали, что за сутки, 1 декабря, российские обстрелы унесли жизни трех жителей Донецкой области — в Краматорске, Константиновке и Лимане.