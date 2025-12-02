РФ атакувала Україну дронами: ПВО збила 39 БПЛА

ППО збила 39 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 2 грудня запустила 62 БПЛА з шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 39 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч проти 2 грудня (з 18:00 1 грудня) противник атакував 62 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ; окуповані Крим та Донецьк, понад 35 із них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 39 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.



Крім того, зафіксовано влучення 20 ударних БПЛА на 8 локаціях.



Раніше ми писали, що за добу, 1 грудня, російські обстріли забрали життя трьох мешканців Донецької області — у Краматорську, Костянтинівці та Лимані.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»