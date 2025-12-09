ПВО работала над Чебоксарами: обломки упали на многоэтажку

В Чебоксарах утром 9 декабря сработала система ПВО — над городом были замечены украинские беспилотники. По данным SHOT, первые взрывы прозвучали около 7:00 утра, после чего жители услышали еще несколько разрывов.

Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку. В доме выбило окна, некоторые балконы были «посечены осколками», а рядом с подъездами повреждены припаркованные автомобили.

Четыре человека, в том числе один ребёнок, предварительно, пострадали в результате падения БПЛА на дом в Чебоксарах.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил факт атаки беспилотников. По его словам, «повреждены жилые дома, есть пострадавшие». Он добавил, что все экстренные службы работают «в усиленном режиме» и устраняют последствия происшествия.



После атаки в городе ввели временные ограничения движения: частично перекрыты проспект Ивана Яковлева и улица Хевешская. Для жителей открыт пункт помощи в школе.

Напомним, Силы обороны 5 декабря атаковали «Темрюкский морской торговый порт», который расположен в Краснодарском крае РФ). Порт задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

