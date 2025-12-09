ППО працювала над Чебоксарами: уламки впали на багатоповерхівку

У Чебоксарах зранку 9 грудня спрацювала система ППО — над містом були помічені українські безпілотники. За даними SHOT, перші вибухи пролунали близько 7:00, після чого жителі почули ще кілька розривів.

Уламки одного з дронів впали на житлову багатоповерхівку. У будинку вибило вікна, деякі балкони були «відсічені уламками», а поряд із під'їздами пошкоджено припарковані автомобілі.

Чотири людини, зокрема одна дитина, попередньо, постраждали внаслідок падіння БПЛА у будинок в Чебоксарах.

Голова Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив факт атаки безпілотників. За його словами, «ушкоджено житлові будинки, є постраждалі». Він додав, що всі екстрені служби працюють «у посиленому режимі» та усувають наслідки події.



Після атаки у місті запровадили тимчасові обмеження руху: частково перекрито проспект Івана Яковлєва та вулиця Хевешська. Для мешканців відкрито пункт допомоги у школі.

Нагадаємо, Сили оборони 5 грудня атакували «Темрюкський морський торговельний порт», який розташований у Краснодарському краї РФ. Порт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»