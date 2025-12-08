Сили оборони вразили торгівельний порт у російському Краснодарському краї

Сили оборони 5 грудня атакували «Темрюкський морський торгівельний порт», що у Краснодарському краї РФ). Порт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



«Підтверджено знищення 20 резервуарів, що становить 70% від загальної кількості. Крім того, триває пожежа на наливній естакаді зрідженого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн», — йдеться у повідомленні.



Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів.



Раніше ми писали, що Сили оборони атакували нафтопереробні заводи у Самарській та Саратовській областях РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»