Украинские военные разбили мотоколонну армии РФ под Покровском

Уничтожение российской мотоколонны под Покровском. Кадр из видео

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с Покровского направления, на котором зафиксирован момент уничтожения колонны российских сил.



На кадрах видно, как украинские защитники подбивают технику противника, двигавшуюся группой — среди нее мотоциклы, квадроциклы и другие легкие средства передвижения.

В сообщении Генштаба говорится: «Уничтожение врага на Покровском направлении. 10 декабря 2025 года. Слава Украине!».

Армия РФ пытается захватить Покровск около двух лет.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»