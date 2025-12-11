155 омбр показала бойову роботу «Леопарда» під Покровськом

Постріл «Леопарда» по ЗС РФ під Покровськом.

155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської оприлюднила відео бойової роботи танка «Леопард» свого танкового батальйону. На кадрах показано, як українські танкісти діють у районі Покровська.



Військовослужбовці демонструють, як екіпаж танка завдає ударів по позиціях російських окупантів. У бригаді зазначають, що, попри посилення ворожих розрахунків коптерів і засобів ураження, танк здатний працювати фактично «під носом» у противника.



Відео змонтоване з записів камери GoPro, закріпленої на танку, а також матеріалів аеророзвідки, яка супроводжувала місію.



У ролику показано злагоджену роботу екіпажа, що веде вогонь по цілях російських загарбників та підтримує дії інших підрозділів на напрямку.







Нагадаємо, за минулу добу втрати російських окупантів склали 1460 осіб. Також українські захисники знищили сім одиниць бронетехніки, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 82 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 157 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»