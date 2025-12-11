Українські захисники розбили мотоколонну армії РФ під Покровськом

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео з Покровського напрямку, на якому зафіксовано момент знищення колони російських сил.
На кадрах видно, як українські захисники підбивають техніку противника, що рухалася групою — серед неї мотоцикли, квадроцикли та інші легкі засоби пересування.
У повідомленні Генштабу йдеться: «Знищення ворога на Покровському напрямку. 10 грудня 2025 року. Слава Україні!».
Армія РФ намагається захопити Покровськ близько двох років.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»