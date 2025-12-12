Эвакуационное авто попало под обстрел в Донецкой области, собака получила ранения. Фото: UAnimals

В пятницу, 12 декабря, российский дрон попал в эвакуационное авто UAnimals в Донецкой области. Во время удара в машине было два человека и две собаки, одно из животных ранено. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации UAnimals.



«Сегодня был тяжелый день. В эвакуационный автомобиль UAnimals попал российский дрон, когда команда забирала животных из Донецкой области. Люди в порядке и одна из собак получила значительное ранение. Сейчас ее везут в клинику, и все мы скрестили пальцы, чтобы животное удалось спасти», — заявили в ведомстве.





Как отмечается, люди не пострадали.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»