Российские дроны ударили по Дружковке: шесть раненых

В пятницу, 12 декабря, российская армия ударила по городу Дружковка в Донецкой области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«В Дружковке россияне атаковали гражданский транспорт FPV-дронами», — отметил он.
По словам Филашкина, в результате ударов шесть человек получили ранения. Также повреждены три автомобиля.
Кроме того, при обстреле Константиновки один человек ранен. Повреждена многоэтажка и авто.
Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее мы писали, что 12 декабря российская авиация сбросила управляемую авиабомбу ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
