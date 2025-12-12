Российские дроны ударили по Дружковке: шесть раненых

В пятницу, 12 декабря, российская армия ударила по городу Дружковка в Донецкой области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«В Дружковке россияне атаковали гражданский транспорт FPV-дронами», — отметил он.



По словам Филашкина, в результате ударов шесть человек получили ранения. Также повреждены три автомобиля.



Кроме того, при обстреле Константиновки один человек ранен. Повреждена многоэтажка и авто.



Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.



Ранее мы писали, что 12 декабря российская авиация сбросила управляемую авиабомбу ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»