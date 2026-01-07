На Славянской ТЭС сокращают и отправляют в простой работников: в СМИ рассказали, что известно

Славянская ТЭС. Фото: Extreme LTD

В Николаевской громаде на Донетчине в 2026 году налоги на доходы жителей принесут местному бюджету на 7,6 миллиона гривен меньше, чем в прошлом. Об этом сообщили в «Вільном радіо».



По данным СМИ, это связано с сокращением и переводом в простой работников Славянской ТЭС, которая и формирует бюджет громады.



«В последней редакции бюджета Николаевской громады на 2025 год налог на доходы физических лиц составил 86 555 800 гривен. В то же время в бюджете на 2026 год, который утвердили в конце прошлого года, рассчитывают уже на 78 891 080 гривен», – рассказали в «Вільном радіо».



Как объяснил изменения заместитель начальника Николаевской ГВА Дмитрий Терещенко, такое уменьшение собственных поступлений связано с ситуацией на бюджетообразующем предприятии громады.



«У нас на бюджетообразующем предприятии наблюдаются увольнения, перевод в простой работников. И это напрямую влияет на поступления из НДФЛ и на общую картину, конечно, тоже», – сказал он.



В СМИ отметили, хотя Терещенко прямо не называет предприятие, о котором идет речь, для Николаевской громады бюджетообразующем предприятием является Славянская ТЭС.



«Она с самого основания громады была основным наполнителем бюджета и работодателем», – добавили там.

Напомним, что оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко