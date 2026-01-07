Украинские разведчики провели рейд в глубокий тыл оккупантов в Запорожской области

Дно Каховского водохранилища. Кадр из видео

Главное управление разведки Украины сообщило о результатах спецоперации, проведенной в декабре 2025 года на Запорожском направлении.



В ходе боевого выхода диверсионно-разведывательная группа подразделения «Братство», входящего в состав «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины, осуществила глубокий рейд в тыл российских войск в районе Каховского водохранилища.

Операция проходила на значительном удалении от линии фронта и потребовала высокой скрытности и выносливости личного состава.

Во время выполнения задания украинские военные разведчики ликвидировали двух российских оккупантов, еще двоих ранили, а также взяли в плен двух военнослужащих противника.

После этого бойцы «Братства» осуществили сложное и продолжительное сопровождение пленных — около 27 километров по тыловой территории врага — и успешно вывели их на подконтрольную Украине территорию.

По данным ГУР, захваченные в плен российские военные предоставили ценную разведывательную информацию. В частности, они сообщили о местах пребывания вражеских офицеров, позициях артиллерии, расположении операторов БпЛА, районах сосредоточения личного состава, техники, а также складах с боеприпасами.



После завершения операции начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов наградил бойцов и командиров подразделения «Братство» государственными и ведомственными наградами.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о прибытии Кирилла Буданова на Запорожское направление и награждении лучших бойцов за профессионализм, выдержку и смелость.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»