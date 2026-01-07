США показали видео захвата танкера «теневого флота» РФ

Южное командование Вооружённых сил США опубликовало видеокадры абордажа нефтяного танкера «теневого флота». Видео опубликовали в социальной сети Х.
Кроме того, стало известно, что также был задержан танкер Sophia, который действовал в международных водах и, по данным американской стороны, был задействован в незаконной деятельности в Карибском море.
Кадры захвата судна, связанного с так называемым «теневым флотом» России, также обнародовала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Операция американских военных прошла в Атлантическом океане.
Срочно! U.S. Southern Command заявило о задержании еще одного танкера— Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) January 7, 2026
Сегодня утром Минобороны США во взаимодействии с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало моторный танкер «теневого флота», не имеющий гражданства и находящийся под санкциями. pic.twitter.com/RH47Dh3ZZQ
Ранее американские СМИ сообщали, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera (ранее — Bella 1). Российские корабли находились вблизи района, где США проводили операцию по захвату судна.
Подводная лодка и другие военно-морские силы РФ, которые были направлены для сопровождения танкера Marinera.
Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил задержание танкера и заявил, что морская блокада санкционной венесуэльской нефти остаётся в силе в любой точке мира. По его словам, США продолжат действия против судов, участвующих в обходе санкций.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин направил на помощь преследуемому танкеру подводную лодку и военные корабли, которые присутствовали во время операции американских сил.
Напомним, ранее США захватили танкер с венесуэльской нефтью, который шёл под российским флагом.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
