США показали видео захвата танкера «теневого флота» РФ

Задержание танкера «теневого флота».

Южное командование Вооружённых сил США опубликовало видеокадры абордажа нефтяного танкера «теневого флота». Видео опубликовали в социальной сети Х.



Кроме того, стало известно, что также был задержан танкер Sophia, который действовал в международных водах и, по данным американской стороны, был задействован в незаконной деятельности в Карибском море.



Кадры захвата судна, связанного с так называемым «теневым флотом» России, также обнародовала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Операция американских военных прошла в Атлантическом океане.

Срочно! U.S. Southern Command заявило о задержании еще одного танкера



Сегодня утром Минобороны США во взаимодействии с Министерством внутренней безопасности без происшествий задержало моторный танкер «теневого флота», не имеющий гражданства и находящийся под санкциями. pic.twitter.com/RH47Dh3ZZQ — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) January 7, 2026

Ранее американские СМИ сообщали, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера Marinera (ранее — Bella 1). Российские корабли находились вблизи района, где США проводили операцию по захвату судна.

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил задержание танкера и заявил, что морская блокада санкционной венесуэльской нефти остаётся в силе в любой точке мира. По его словам, США продолжат действия против судов, участвующих в обходе санкций.



Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин направил на помощь преследуемому танкеру подводную лодку и военные корабли, которые присутствовали во время операции американских сил.

Напомним, ранее США захватили танкер с венесуэльской нефтью, который шёл под российским флагом.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»