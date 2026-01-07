Россия ракетами и «шахедами» ударила по портам Одесской области: два человека погибли, еще восемь – ранены

Последствия удара по порту в Одесской области. Фото: Одесская ОВА

7 января российские оккупанты ударили по двум портам в Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



Повреждены объекты портов, административные здания и контейнеры с маслом. Идет ликвидация последствий. Порты продолжают работу.



В результате ударов один человек погиб, еще пять – получили ранения.



Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портам региона.



По данным Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Одесскую область группами дронов-камикадзе «Шахед» и скоростными целями – вероятно, баллистическими ракетами.



Обновлено. Кипер сообщил, что количество погибших возросло до двух человек, раненых – до восьми.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко