Вибуховою хвилею вибило вікна: наслідки нічної атаки дронів у Донецьку

У ніч на 14 грудня Донецьк опинився під атакою безпілотників. У Куйбишевському районі зафіксовано пошкодження будинків приватного сектору: постраждали будинки на вулиці Дальній та в Капітальному провулку. Ударною хвилею вибило вікна, пошкоджено фасади.



Наслідки атаки зафіксовано і у Київському районі міста. На Київському проспекті вибуховою хвилею вибило скління у багатоквартирному будинку. В одному з під'їздів, за словами очевидців, після удару БПЛА «посипалися вікна», уламки скла опинилися всередині приміщень.



Інформація щодо постраждалих уточнюється. Масштаби руйнувань та обсяги ушкоджень продовжують оцінювати.

Наслідки атаки БПЛА у Київському районі Донецька

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі окупанти визнали «безхазяйними» ще 260 квартир.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»