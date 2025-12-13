У захопленому Маріуполі окупанти визнали «безхазяйними» ще 260 квартир

Окупаційна влада у Маріуполі оприлюднила нові списки так званого «безгосподарного майна». Окупанти можуть привласнити 260 квартир у всіх районах міста через нібито «відсутність власників». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.



«Загарбники вимагають, щоб громадяни, які виявили свої квартири чи будинки у переліку, протягом 30 днів із моменту публікації звернулися до окупаційної адміністрації з документами на право власності. Інакше погрожують розпочати процедуру відчуження», — йдеться у повідомленні.



У ці списки «безхазяйного» житла потрапляють квартири, де мешкають люди, які ще не встигли відновити документи чи «вступити» у спадок. Житло передається до управління місцевої окупаційної адміністрації. У жовтні повідомлялося, що вже було націоналізовано понад 1500 квартир.



Раніше ми писали, що у тимчасово захопленому Росією Маріуполі Донецької області місцеві жителі звернулися до глави Кремля Володимира Путіна. Люди скаржаться, що у них немає житла після зносу їхніх будинків, які були пошкоджені внаслідок бомбардування РФ у 2022 році.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»