Ночная атака дронами по Одесской области: утро с пунктами несокрушимости и БПЛА на побережье

Одесса после ночной атаки. Подвоз технической воды. Фото: из соцсетей

Ночью, 14 декабря российские войска осуществили очередную массированную атаку по территории Одесской области, применив ударные беспилотники. Воздушная тревога длилась несколько часов, удары пришлись по разным районам области.



В результате ударов зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. По состоянию на утро информация о пострадавших не поступала.

Из-за последствий обстрела часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Критическая инфраструктура переведена на работу от генераторов. Для поддержки жителей развернуты пункты несокрушимости.



Как сообщают местные каналы, с утра в пострадавших районах работают машины с технической водой. Из-за обесточивания сегодня не работает электротранспорт. Для обеспечения перевозок жителей власти ввели временные автобусные маршруты. Бюветные комплексы 14 декабря работают с 08:00 до 21:00.



До сих пор БПЛА фиксируются в Сергеевке, Черноморске, Лиманке, Аркадии, Затоке, в портовой зоне.

Напомним, за сутки российские войска семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые, зафиксированы разрушения жилья и инфраструктуры.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»